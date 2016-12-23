В Милане убит мужчина, сбивший на грузовике людей на рождественском рынке в Берлине, сообщает Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах.

На сайте итальянского издания Panorama опубликован короткий видеоролик, на котором запечатлен момент спецоперации в оцепленой зоне. Судя по освещению, это произошло ночью.

По данным La Repubblica, перестрелка произошла вблизи железнодорожной станции на площади 1 Мая. Подозреваемый в берлинском теракте выстрелил одному из полицейских в плечо и скандировал исламистские лозунги.

Накануне прокуратура ФРГ выдала ордер на арест подозреваемого в теракте в Берлине.

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Теракт в Берлине произошел вечером в понедельник, 19 декабря. Грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 48 получили ранения.

Сразу после теракта немецкая полиция объявила о задержании по подозрению в нападении беженца из Пакистана. Однако позже глава полицейского президиума Берлина заявил, что в полиции не уверены в том, что задержан тот, кого разыскивают. Затем его отпустили на свободу.