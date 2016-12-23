Международный олимпийский комитет заново проверит все пробы спортсменов из России, участвовавших в трех Олимпийских играх — в Ванкувере (2010 года), Лондоне (2012 год) и Сочи (2014 года), сообщает пресс-служба МОК.

Даже если в результате перепроверки эти пробы окажутся отрицательными, самого факта манипуляций с пробами может будет достаточно для дисквалификации.

Кроме того, после доклада Ричарда Макларена МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 спортсменов из России, участвовавших в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Более подробной информации о делах и том, против кого они заведены, организация не предоставляет.

«Ричард Макларен исследовал 95 образов российских спортсменов, которые предоставил ему МОК. Пробы 28 спортсменов имеют признаки манипуляции. Теперь они были переданы в лабораторию в Лозанне, их повторный анализ уже начался», — говорится в сообщении.

На данный момент на 27 российских спортсменов наложены санкции после перепроверки проб с летних Игр 2008 и 2012 годов.

Ранее в декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентство (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.