Самолет ливийских авиалиний Afriqiyah Airways захватили угонщики. Об этом заявил премьер-министр Мальты, сообщает Associated Press.

Сперва сообщалось, что самолет A320 взял курс на островное государство. В настоящее время он уже приземлился на Мальте, пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ. Премьер Джозеф Мускат сообщил, что кризисной ситуацией занимаются силовые структуры и экстренные службы.

По данным СМИ, на борту самолета 118 человек. Борт захвачен двумя людьми, которые угрожают взорвать самолет. Требования угонщиков неизвестны.

Рейс 8U209 вылетел в 12:10 по московскому времени из Сабхи на юго-западе Ливии в Триполи. Он должен был приземлиться в 13:20, однако в полете сменил курс на Мальту.