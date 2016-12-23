Новая газета

Онлайн

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Шестерых российских лыжников отстранили от международных соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отстранении шестерых российских лыжников от всех международных соревнований, сообщает RNS.

Речь идет о спортсменах, в отношении которых Международный олимпийский комитет проводит дисциплинарные расследования. Их имена не раскрываются.

Отстранение связано с предполагаемыми нарушениями антидопинговых правил во время Олимпиады-2014.

Ранее в пятницу, 23 декабря, МОК объявил, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Теги:
допинг, олимпиада, мок

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera