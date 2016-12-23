Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отстранении шестерых российских лыжников от всех международных соревнований, сообщает RNS.

Речь идет о спортсменах, в отношении которых Международный олимпийский комитет проводит дисциплинарные расследования. Их имена не раскрываются.

Отстранение связано с предполагаемыми нарушениями антидопинговых правил во время Олимпиады-2014.

Ранее в пятницу, 23 декабря, МОК объявил, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.