В Екатеринбурге видеоблогера Руслана Соколовского, арестованного по делу об оскорблении чувств верующих, поставили на два профучета в следственном изоляторе, сообщил «Новой газете» адвокат Алексей Бушмаков со ссылкой на членов ОНК Свердловской области Ольгу Вековшинину и Сергея Зыкова, которые накануне посетили его в СИЗО.

Блогера поставили на профучеты как склонного к суициду и экстремизму. Соколовский рассказал, что его посчитали склонным к суициду, так как он якобы высказался, что «лучше умереть и пусть его вынесут из СИЗО в черном мешке как труп, чем он откажется от своих взглядов», цитирует его юрист.

Что касается профучета по экстремизму, то это произошло из-за письма блогера своей девушке, которое попало на цензурирование сотрудникам СИЗО.

На свидании со своей мамой Соколовский сообщил, что администрация СИЗО оказывает на него давление, чтобы члены ОНК его не посещали. В частности, как передал Соколовский, к новому году сокамерникам поступило много передач, а из-за него, по его словам, у них забрали холодильник.

Блогер арестован до 23 января 2017 года. Формальной причиной смены пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу стал визита его невесты, поздравившей его с днем рождения.

Видеоблогер Руслан Соколовский обвиняется в «оскорблении чувств верующих» и «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства». Дело завели после того, как он опубликовал в YouTube видео, на котором играл в игру Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.