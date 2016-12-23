Захватчики самолета ливийской авиакомпании, приземлившегося на Мальте, согласились освободить заложников, сообщает Malta Today.

Кроме того, они согласились сложить оружие. По информации Malta Today, уже по меньшей мере девять прибывающих самолетов перенаправлены в аэропорт итальянского города Катания.

Как выяснилось, захватчики являются сторонниками бывшего лидера Ливии, убитого в 2011 году, Муамара Каддафи — они входят в группировку «Аль Фатах аль Гадида».

На борту воздушного судна 111 пассажиров (82 мужчин, 28 женщин и один ребенок) и семеро членов экипажа, рассказал в твиттере премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Глава правительства уже провел экстренные переговоры с премьер-министром Ливии Фаезом аль-Серраджем.

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Как сообщает Times of Malta, все вылеты из мальтийского аэропорта, где приземлился захваченный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, отменены.

Ранее в пятницу самолет, вылетевший из Себхи в Триполи, был захвачен неизвестными. Рейс сменил курс на Мальту и приземлился в аэропорту на Мальте.