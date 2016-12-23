Бывший мэр Москвы Юрий Лужков госпитализирован, утверждают Life.ru и Интерфакс со ссылкой на источники.

В то же время пресс-секретарь экс-мэра заявил, что Лужков не находится в реанимации.

«Юрий Михайлович не находится в [клиническом госпитале] Лапино, никакой срочной госпитализации не было, он имеет право посещать медицинские учреждения», — сообщил «Новой газете» его пресс-секретарь Геннадий Теребков.

Ранее издание Life.ru сообщило, что экс-мэр Юрий Лужков попал реанимацию и врачи борются за его жизнь. Ранее, по информации издания, ему экстренно вызвали бригаду реаниматологов.

Сообщение о госпитализации также подтвердил источник Интерфакса в медицинских кругах Москвы: врачи якобы вывели экс-мэра из состояния клинической смерти.

По данным Life, Лужков упал в обморок в фундаментальной библиотеке МГУ и неожиданно потерял сознание. Ему сразу же вызвали скорую помощь.