Освобождены все заложники ливийского самолета
Все пассажиры и члены экипажа ранее захваченного ливийского самолета освобождены, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.
«Выходят еще 44 пассажира», — написал он в твиттере.
Pilot and crew of hijacked #Afriqiyah plane are released#Luqa pic.twitter.com/gUP7O1FZkX— Libyaschannel EN (@LibyaschannelEN) December 23, 2016
Таким образом, все пассажиры захваченного самолета оказались на свободе.
Самолет Airbus A320 был захвачен в пятницу, когда совершал внутренний рейс в Ливии. Однако захватчики потребовали направить его на Мальту, где пилоты и посадили авиалайнер.
СМИ сообщали, что угонщики были вооружены ручными гранатами и угрожали взорвать самолет.
По предварительной информации, угонщикам было около 25 лет, и они просили предоставить им убежище в Европе. Скорее всего, захватчики родом из Южной Ливии.