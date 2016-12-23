Новая газета

КИНО

Весь день 25 декабря смотрите фильм «Тряпичный союз» Местецкого

Освобождены все заложники ливийского самолета

Общество

Все пассажиры и члены экипажа ранее захваченного ливийского самолета освобождены, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

«Выходят еще 44 пассажира», — написал он в твиттере.

Таким образом, все пассажиры захваченного самолета оказались на свободе. 

Самолет Airbus A320 был захвачен в пятницу, когда совершал внутренний рейс в Ливии. Однако захватчики потребовали направить его на Мальту, где пилоты и посадили авиалайнер. 

СМИ сообщали, что угонщики были вооружены ручными гранатами и угрожали взорвать самолет. 

По предварительной информации, угонщикам было около 25 лет, и они просили предоставить им убежище в Европе. Скорее всего, захватчики родом из Южной Ливии.

Теги:
заложники, захват, авиация, самолеты, мальта, европа, ливия

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera