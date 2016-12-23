Руководство ГИТИСа, где студенты протестуют против объединения театроведческого и продюсерского факультетов, вызвало полицию, об этом сообщил выпускник института Николай Берман.

«Последние новости из ГИТИСа: после того, как студенты театроведческого и режиссёрского устроили в дворике акцию против слияния театроведов с продюсерами, против них вызвали полицию. Ректор, вызывающий полицию против своих студентов — недееспособный ректор», — написал на своей странице в Facebook Берман.

В группе Facebook, посвященной протестам студентов ГИТИСа, отмечается, что в институт приезжал наряд полиции, однако никто задержан не был.



Студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа написали обращение на имя министра культуры Владимира Мединского, председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина и ректора ГИТИСа Григория Заславского, в котором требовали провести открытое обсуждение проекта о слиянии факультетов. Под письмом подписались более 800 человек.