Руслан Нуртдинов на слушании в Московском районном суде Казани заявил, что был трезв и действовал обдуманно, когда таранил здание аэропорта. Как сообщает издание Казанский репортер, он отметил, что хотел таким образом встретить свою возлюбленную.

«При моем следовании по зданию аэропорта не пострадало ни одного человека, постольку поскольку, при прокладывании своего маршрута мною было проведена рекогносцировка местности. Я прекрасно видел, куда я ехал, что я делал. Мне необходимо было попасть на перрон», – цитирует Нуртдинова издание.



Напомним, в минувшую среду около полуночи в здание терминала A1 международного аэропорта Казани влетел на скорости автомобиль «ВАЗ-2115». Промчавшись по залу автомобиль вылетел на улицу с другой стороны, где и был задержан полицией.

Отмечается, что аэропорту был нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн рублей.