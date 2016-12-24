Бывшему главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрею Бельянинову вернули изъятые в результате обысков деньги. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издание, Следственный комитет вернул Бельянинову деньги и ценности на сумму около 100 млн рублей через некоторое время после июльских обысков. Как сообщил собеседник «Коммерсанта», экс-главе ФТС также предложили несколько важных должностей, одну из которых он может вскоре занять.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции назвал «недопустимым» вброс в СМИ информации о следственных действиях в отношении Андрея Бельянинова, который после обская подал заявление об отставке с поста главы ФТС.

«То, что всякие следственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были “выброшены” в средства массовой информации, я считаю недопустимым. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека»,— сказал президент, отметив, что в отношении экс-главы ФТС «не было дела».

Напомним, 26 июля сотрудники СК и ФСБ провели обыски по делу о контрабанде алкоголя в доме и в рабочем кабинете Бельянинова, а также в кабинетах его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова. В доме Бельянинова изъяли деньги, которые хранились в коробках из-под обуви, старинные картины и драгоценности. Впоследствии экс-глава ФТС объяснил следователям, что найденные в его доме деньги — это семейные накопления.

Вслед за этим, 28 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил Бельянинова в отставку.