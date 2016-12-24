Президент США Барак Обама подписал закон о военном бюджете страны, которым в том числе ограничил военное сотрудничество с Россией. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Всего на оборонные нужды в 2017 году США заложили $618,7 млрд. Из них $4,3 млрд из них выделено на сдерживание России.

При этом отдельно прописано, что Пентагону нельзя тратить средства на двустороннее сотрудничество с Москвой до разрешения украинского конфликта. Кроме того, согласно документу, запрещены любые действия, признающие суверенитет России над Крымом. Однако запрет может быть снят в случае, если Конгресс будет убежден, что такие действия имеют значение для национальной безопасности США.

Принятый закон также разрешил применение «закона Магнитского» в отношении всех стран. Таким образом, президент США может вводить санкции против граждан любой страны, причастных, по мнению американских властей, к коррупции и нарушению прав человека, и налагать арест на их имущество на территории Соединенный Штатов.

В 2012 году Барак Обама подписал «список Магнитского», который вводил финансовые и визовые санкции против тех, кто, по мнению Белого дома, причастен к гибели юриста Сергея Магнитского. Позднее список несколько раз расширялся, США включали туда лиц, ответственных за нарушение прав человека в России.