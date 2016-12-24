Власти США заявили о возможных атаках сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России) на праздничных мероприятиях в Рождество, в том числе в церквях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Документ с предупреждением отправили в правоохранительные органы и частные охранные организации по всей территории США после того, как на сайтах боевиков появился список с адресами американских церквей. Предупреждение также касается других публичных мест, связанных с рождественскими праздниками.

Напомним, 19 декабря произошел теракт в Берлине. Грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Позднее исполнителя теракта застрелили в Милане.