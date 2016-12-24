Президент Молдавии Игорь Додон пообещал найти решение приднестровского вопроса. Об этом он заявил на встрече с представителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным, передает Интерфакс.

«Я приложу все силы, чтобы решить приднестровскую проблему в интересах большинства жителей по обе стороны Днестра. В нашем плане приднестровского урегулирования проигравших не будет», — сказал Додон.

Он отметил особую роль России в этом процессе.

«Молдавии без стратегического партнерства с Россией не выжить. Это важно не только с точки зрения экономики, но и сохранения молдавского государства. Я убежден, что восстановление дружеских и стратегических отношений с Россией поможет решить и приднестровскую проблему», — сказал президент Молдавии.

После победы на президентских выборах Додон уже заявлял о возможности урегулировать вопрос с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР).

«В следующие полтора-два года у нас появятся хорошие шансы, чтобы начать решать этот вопрос. Почему я так думаю? Всем — и России, и Западу — нужен положительный образец того, как можно договариваться. После Крыма, Грузии и многих других событий нужен пример — каким образом разрешать замороженные конфликты», — сказал он в интервью «Ленте.ру».

В ноябре на выборах президента Молдавии победу одержал лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он получил 52,18% голосов избирателей, а его соперница, единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду — 47,82%. Как писала «Новая газета», Додона считают более близким к Москве, Санду — сторонницей евроинтеграции Молдовы и максимального сближения с Румынией.

ПМР провозгласила независимость от Молдавской советской социалистической республики в 1990 году на фоне распада СССР. После вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдавии. Власти Молдавии не признали отделение ПМР. Приднестровье признано только частично признанными Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. С момента провозглашения республики в 1990 году на ее территории находятся российские войска.