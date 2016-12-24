Бывший депутат Верховной Рады обвинил президента Украины Петра Порошенко в коррупции «огромных и беспрецедентных масштабов». Об этом он написал в своей статье, опубликованной в американском журнале Time.

«За прошедшие три года я лично наблюдал, как Петр Порошенко крадет сотни миллионов долларов, запрашивая откаты от каждого контракта, связанного с любым государственным предприятием на Украине. Те, кто отказывался платить откаты, рассматривались как нелояльные и целенаправленно и систематически подвергались нападкам со стороны правительства, точно так же, как и я», — написал Онищенко.

Экс-депутат утверждает, что в итоге вынужден был уехать из страны потому, что пошел наперекор президенту и его союзникам.

Он призвал мировую общественность пересмотреть отношение к властям Украины.

«Мы не можем допустить, чтобы президент Порошенко действовал теми же методами, что и его предшественник Янукович. Настало время положить конец этой лжи», — заявил он.

Александр Онищенко ранее обвинял Порошенко в том, что большая часть денег, выделенных Международным валютным фондом, была потрачена на войну. Он утверждал, что контракты на обеспечение нужд армии получали компании, близкие украинскому президенту.

Самого Онищенко на Украине подозревают в хищении средств на сумму 3 млрд гривен.