Подписанный президентом США Бараком Обамой военный бюджет на 2017 год включает создание специального центра по борьбе с зарубежной пропагандой. Документ опубликован на сайте Белого Дома.

В соответствии со статьей 1259С закона, планируется создать центр, который будет «вести и координировать усилия по отслеживанию зарубежной пропаганды и усилий по распространению ложной информации, имеющей своей целью подрыв национальных интересов США».

Еще одной задачей центра станет разработка стратегии по борьбе с такими кампаниями. Кроме того, центр будет заниматься распределением грантов на поддержание групп гражданского сообщества, занимающихся анализом, сбором информации и борьбой с зарубежной дезинформацией», говорится в документе.

В ноябре Европарламент принял резолюцию о противодействии пропаганде, исходящей от российских властей и исламистских организаций. В документе говорилось, что Россия использует иноязычные СМИ наподобие Russia Today и Sputnik, а также соцсети, и аналитические центры, работающие на иностранную аудиторию, чтобы ставить под сомнение европейские демократические ценности и разделять народ.

Напомним, что в марте 2015 года Европейский Совет принял решение о создании оперативной группы по стратегическим коммуникациям на Востоке (East StratCom Task Force) в составе Европейской службы внешних связей. Одной из основных задач группы является противодействие внешней дезинформации. Резолюция Европарламента призывает расширить данную группу до полноценного ведомства.