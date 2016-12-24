Министерство внутренних дел задолжало адвокатам 700 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной палаты адвокатов России (ФПАР).

По словам вице-президента ФПАР Андрея Сучкова, проблемы с выплатами адвокатам возникли еще летом, в итоге задолженность за услуги госзащитников, которых приглашали дознаватели и следователи для задержанных, не имеющих возможности оплатить адвокатов по соглашению, достигла такой суммы.

«В результате сложилась предзабастовочная ситуация и появились случаи отказов выходить на следственные действия»,— отметил Сучков.

Издание приводит региональную статистику: долг управления МВД по Красноярскому краю составил 17,7 млн рублей, по Якутии — 12,5 млн, по Башкортостану и Хабаровскому краю — по 10 млн.

В МВД «Коммерсанту» объяснили, что задержки в выплатах адвокатам связаны с сокращением ведомственного бюджета. Во время совещания руководства ФПАР, МВД и Минфина долги обещали погасить в январе 2017 года.