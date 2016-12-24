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МВД задолжало адвокатам 700 млн рублей

Общество

Министерство внутренних дел задолжало адвокатам 700 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной палаты адвокатов России (ФПАР).

По словам вице-президента ФПАР Андрея Сучкова, проблемы с выплатами адвокатам возникли еще летом, в итоге задолженность за услуги госзащитников, которых приглашали дознаватели и следователи для задержанных, не имеющих возможности оплатить адвокатов по соглашению, достигла такой суммы.

«В результате сложилась предзабастовочная ситуация и появились случаи отказов выходить на следственные действия»,— отметил Сучков.

Издание приводит региональную статистику: долг управления МВД по Красноярскому краю составил 17,7 млн рублей, по Якутии — 12,5 млн, по Башкортостану и Хабаровскому краю — по 10 млн. 

В МВД «Коммерсанту» объяснили, что задержки в выплатах адвокатам связаны с сокращением ведомственного бюджета. Во время совещания руководства ФПАР, МВД и Минфина долги обещали погасить в январе 2017 года.

Теги:
адвокаты, мвд

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