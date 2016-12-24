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Трамп допустил возобновление ядерной гонки вооружений

Политика

Избранный президент США Дональд Трамп вновь высказался за усиление ядерных вооружений своей страны. Об этом он заявил в телефонном разговоре с журналистом MSNBC Мики Бжезинской.

«Пусть будет ядерная гонка. Мы превзойдем их по всем показателям и продержимся дольше», — сказал Трамп.

Ранее избранный президент США говорил о необходимости усилить и расширить ядерный потенциал. 

«Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки», — написал Трамп в твиттере.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Большой пресс-конференции, заявил, что условия для новой гонки вооружения были созданы после того, как США вышли из соглашения по противоракетной обороне.

«Мы продвинулись в системе наших средств ядерной триады, в том числе по противодействию ПРО.Если кто и разгоняет гонку вооружений, то не мы. Мы никогда не пойдем на то, чтобы втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману», — сказал президент.

Теги:
сша, ядерное оружие, трамп

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