В Башкирии на территории бывшей воинской части прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы республиканского МЧС.

По словам собеседника агентства, на территорию бывшей воинской части незаконно проникли неустановленные лица, после чего произошел взрыв.

«В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: 6 человек и 19 единиц техники», — сообщил он.

По словам очевидцев, жителей поселка Урман, где располагается часть, в результате взрыва погибли два человека.