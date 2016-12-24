Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой создания реестра педофилов. Об этом она заявила в интервью телеканалу НТВ.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», — сказала Кузнецова.

По ее словам, «специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ».

Напомним, бывший детский омбудсмен Павел Астахов ранее предлагал свой способ бороться с педофилами. По его мнению, это нужно делать «длинными острыми ножницами».

«Без суровых экстренных мер педофилов не обезвредить.Они приспосабливаются, маскируются,лоббируют. Лучшее средство — длинные острые ножницы!», — писал Астахов.

При этом в качестве примера он приводил опыт Казахстана, где существует база данных педофилов, а также по законам страны признанных виновным подвергают кастрации.