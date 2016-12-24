При взрыве на территории бывшего военного арсенала в Башкирии погибли двое мужчин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного комитета по республике Светлану Абрамову.

«По факту гибели двух жителей Иглинского района проводится доследственная проверка. Личности погибших устанавливаются. Предположительно, это — мужчины 24 и 22 лет», — сказала она.

Обстоятельства гибели людей в настоящее время устанавливаются.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что, по предварительным данным, мужчины незаконно проникли на территорию бывшего арсенала для сбора металла.

Ранее в субботу сообщалось, что в поселке Арман в Башкирии прогремел взрыв.

99-ый военный арсенал в Иглинском районе Башкирии был расформирован после крупного пожара и взрывов в 2011 году.

Тогда в поселке Урман в результате происшествия сгорели три улицы. Более 800 построек, в том числе школа и детский сад, были разрушены.