В Архангельске во дворе бизнес-центра на улице Гагарина открыли трехметровый памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщается в группе Online Архангельск в социальной сети «ВКонтакте».

Инициатором установки выступил депутат архангельской Гордумы от КПРФ Александр Афанасьев.

Памятник представляет собой трехметровую стелу и бюст из гранита и бронзы.

«Такого изображения Сталина еще не было. Воротничок его шинели слегка отогнут, будто его колышет ветер, а сам Сталин недвижим, не сгибается. Теперь мы имеем для столицы Поморского Севера свой, авторский, нигде не повторяющийся памятник — символ, призванный сплотить российский народ», — сказал Афанасьев FlashNord.

Как писала ранее «Новая газета», хотя официально памятник представили, его установили тайно еще в октябре.

В сентябре Художественный совет Новосибирска отверг идею поставить памятник Сталину у здания мэрии. Инициативная группа предлагала «поменять голову» стоящему в центре Новосибирска памятнику Владимиру Ленину, но это предложение также отклонили.