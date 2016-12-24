Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором, в частности, обсуждалось сирийское урегулирование и подготовку к международным саммитам, передает Интерфакс со ссылкой на прес-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«На совещании обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании с учетом завершившейся операции сирийских Вооруженных сил по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане», — рассказал он.

Также речь зашла о подготовке к предстоящим 26 декабря в Санкт-Петербурге встречам в рамках Евразийского экономического сообщества и Организации договора о коллективной безопасности.

Как уточняет агентство, во встрече с президентом приняли участие глава правительства Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель оборонного ведомства Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.