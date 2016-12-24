Полиция Туниса арестовала трех человек, связанных с исполнителем теракта в Берлине Анисом Амри, передает Associated Press со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Один из арестованных — 18-летний племянник Амри, которому террорист отправлял деньги, чтобы тот мог приехать в Европу. Информации о двух других арестованных в сообщении не приводится.

По версии полиции, все трое принадлежали к одной сети экстремистов. На данный момент их возможная роль в организации теракта и последующей попытки Амри скрыться от правоохранителей неизвестна.

Как сообщает CNN, что застреленный в Милане предполагаемый террорист пустился в бега в спешке и, по всей видимости, никто ему не помогал. Как рассказали в полиции Милана, при нем была лишь одна тысяча евро, не было ни документов, ни мобильного телефона.

Как сообщалось, Анис Амри был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов Италии близ одного из вокзалов Милана после того, как сотрудники полиции остановили подозреваемого для проверки документов. В генпрокуратуре ФРГ позднее подтвердили, что застреленным оказался Амри.

Вечером в понедельник 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.