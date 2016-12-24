Фото: Сибкрай

Около трехсот новосибирцев собрались в мороз за минус 30 на Михайловский набережной Оби напротив памятника Александру III выразить протест против повышения в Новом году тарифов на услуги ЖКХ.

Со второго полугодия 2017 года они, по решению городских и областных властей, вырастут запредельно – в Новосибирске и большинстве сельских районов на 15% (в распоряжении правительства РФ от 23 ноября 2016 сказано, что в этом регионе рост их должен составить 4%, а в среднем по Сибири – 4,2%).

«Непопулярное постановление» подписал, взяв на себя, по его словам, «всю ответственность», губернатор Владимир Городецкий, предварительно получив на это согласие муниципалитетов.

В областном центре, к примеру, одобрили данный законопроект 36 депутатов от «Единой России» и КПРФ.

Не возражал и мэр города, выдвинутый на этот пост компартией, Анатолий Локоть — в той ситуации, в которой оказался Новосибирск, популизм, по его мнению, не уместен. Вынуждает власть к таким крайним мерам изношенность коммунальных сетей: в частности, в мегаполисе, по ее сведениям, требует замены 70% теплотрасс. В эту сферу необходимы многомиллионные инвестиции. Средства на это могут изыскать только в карманах новосибирцев.

Организаторы митинга (в их числе четверо — бывшие представители местной административной элиты, руководители департаментов, служб, комитетов мэрии и облправительства) уверены, что повышаются тарифы в интересах монополистов — «Горводоканала», компании «Сибэко» (преемницы «Новосибирскэнерго»), на долю которой приходится 65% городских коммунальных платежей.

Накануне акции экс-вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой высказался в социальной сети об экономической политике нынешнего истэблишмента региона вполне революционно: «Я иду на митинг против резкого повышения тарифов +15%. Против наглости, унижения и полного отсутствия справедливости со стороны местных властей. Против произвола и дальнейших планов нашего ограбления. Против того, что все тяготы и лишения власти перекладывают исключительно на плечи народа, а сами, ни в чем себе не отказывая, расширяют собственное содержание на счет общего бюджета, против зажиревших монополистов, бессовестно жирующих на глазах всего народа».

Одна из местных несогласных — депутат Наталья Пинус — сказала «Новой», что к руководству города и области, как и к поставщикам коммунальных благ, у нее очень много вопросов. К примеру, почему «Сибирская энергетическая компания» не в состоянии проводить ремонт и обновление теплотрасс за счет собственной прибыли, которая у нее немалая — в прошлом году по ее отчетам она составила более 1 млрд. рублей.

Вызывает большие сомнения эффективность приведенных в этих отчетах трат: в частности, 40 млн. рублей израсходовано на нечто непереводимое на русский язык, дословно – на «оценку выполнения программы повышения стоимости группы компаний АО «СибЭко» по итогам 2015 г, рекомендации по улучшению процесса реализации программы, планы мероприятий для реализации задач программы на 2016 г с учётом рекомендаций, оптимизация применения ИТ методов для реализации программы по разделам и критериям, указанным в ТЗ. (договор от 30.12.2015)».

В другом договоре, говорит Наталья, «Сибэко» поручает своему дочернему предприятию «провести переговоры по закупке угля на 2016-2018 гг: найти потенциальных поставщиков, согласовать с ними объёмы и условия поставки. За это энергокомпания платит своей структуре 385 млн. рублей. В результате уголь был закуплен у трех фирм без конкурсов, уставной капитал одной из них — 15 тысяч рублей. «Кто поручится, что деньги, изъятые из кошельков горожан, не пойдут на подобные мероприятия? Ведь реального контроля за деятельностью «Сибэко» нет».

Мэрия не пустила митинг, сообщает портал Сибкрай, в центр Новосибирска на том основании, что «с 24 по 30 декабря на площади Ленина будет идти уборка снега с привлечением техники», хотя правила благоустройства города предписывают «проводить уборку парков, скверов, пляжей с 22.00 до 8.00», а проведение ее в дневное время – грубое нарушение.

Если бы погода была помягче, то протестующих и на Михайловской набережной собралось бы, уверена Наталья Пинус, больше в разы. Показательно, что собравшиеся около трехсот граждан выстояли на жутком холоде больше часа. Люди держали в промерзших руках плакаты «Сибэко», хватит грабить народ!», «Депутаты, отмените рост тарифов — это грабеж!», «Позор Городецкому!»…

Досталось и главе города Локтю.

«За три года наш мэр забыл все свои обещания — цитирует выступающих Сибкрай — Он нас обманул! Он, выступая перед депутатами, призывал их принять это повышение. И мотивировал это тем, что денег нет. Но 300 миллионов дополнительно выделяется в бюджете на содержание аппарата. Это для нас денег нет, для мэрии — есть!».

На митинг в Новосибирск приехали депутаты райцентров Оби и Барабинска, где местным народным избранникам удалось отстоять 4 % роста, хотя райадминистрации обязывали их голосовать за 15%. В Барабинске считанные дни было собрано под петицией властям две тысячи подписей.

В резолюция митинга, адресованной президенту РФ, премьер-министру, губернатору, мэру, председателю горсовета новосибирцы потребовали « отменить все решения органов власти об увеличении в городе тарифов на услуги ЖКХ на 15%», «провести всестороннее и объективное исследование реальных потребностей поставщиков коммунальных услуг», «не допускать принятия решений, затрагивающих интересы местного населения , без обсуждения с широким кругом представителей горожан».

Если власть на этот митинг не отреагирует, следующий, говорят организаторы, будет более многочисленным.

Новосибирск