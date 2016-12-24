Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Документ, подписанный 22 декабря, опубликован на сайте правительства.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства еще 15 декабря.

Распоряжением утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 6417 млн рублей. Общая численность получателей доплат составит около 410 тысяч человек. Средний размер доплат — от 2 тысяч 142 до 8 тысяч 537 рублей.

Согласно статье «О государственной социальной помощи», региональные социальные доплаты к пенсии выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ, где этот пенсионер проживает.