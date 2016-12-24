Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций, передает ТАСС.

«Нам надо создать в Сирии зону, свободную от террористов, безопасную зону, а еще и бесполетную зону. После 20 января в США начинает работать новое руководство. С ним мы это обсудим», — сказал он.

Эрдоган отметил, что Анкара изначально выступала «за создание в Сирии зоны, куда могли бы возвращаться беженцы. «Если нам не удастся создать зону безопасности, то угрозы в отношении граничащих с Сирией наших провинций Газиантеп, Шанлыурфа, Килис сохранятся», — сказал Эрдоган. Он добавил, что Турция «не допустит создания на севере Сирии отдельного государства».

Кроме того, Эрдоган в очередной раз высказался против создания в Сирии каких-либо автономий. «Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии», — заявил он, имея в виду возможное создание курдской автономии.

Турция проводит на севере Сирии военную антитеррористическую операцию. ПО словам местных наблюдателей, ее действия направлены также против вооруженного курдского ополчения, которое в Турции признается террористическим.