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Репортеры без границ» вступились за журналиста Афанасьева

Политика

«Репортеры без границ» призвали российские власти как можно скорее начать следствие по факту угроз убийства, которые поступили журналисту Михаилу Афанасьеву.

«Угрозы, высказанные в адрес Михаила Афанасьева – тяжелые и требуют самого серьезного отношения. С учетом этих фактов и сведений о происхождении угроз, будет странно, если компетентные органы не начнут немедленно расследование или не доведут его до конца. Мы будем внимательно наблюдать за развитием событий в этом деле и следить за тем, чтобы оно не стало очередным примером безнаказанности, которой слишком часто пользуются в России авторы нападений на журналистов», — заявил глава отдела «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Йоханн Бир.

Главный редактор хакасского интернет-издания «Новый Фокус» Афанасьев сообщил 19 декабря, что ему угрожали, требуя снять материал с сайта. Афанасьеву позвонил глава преступной группировки, о который он писал, и потребовал снять информацию с сайта. В интернете опубликована аудизапись разговора. «Здорово, смертник… (…) Я уже рядышком. (…) Я тебе оторву все…», — сказал преступник. Афанасьев уже написал заявление в полицию с требованием провести проверку и возбудить дело. Он также собирается требовать возбуждения уголовного дела по статье о «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста».

Союз журналистов России также призвал власти и силовые структуры Хакасии принять все меры, чтобы ничто не угрожало жизни журналиста. «Михаил Афанасьев – журналист, давно и всерьёз зарекомендовавший себя как профессионал жанра расследования. Его материалы, посвященные борьбе с наркотрафиком, браконьерством, нелегальной золотодобычей, уже давно стали известны за пределами его родной Хакасии», — рассказал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

По словам Шафира, Афанасьев «известен как подлинный рекордсмен по числу оправдательных приговоров суда – их число приближается к десятку, и практически все они имели отношение к обвинению в «клевете».

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