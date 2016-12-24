Число арестованных в Турции пользователей соцсетей достигло 1656 человек за последние полгода, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление МВД республики.

Все эти люди подверглись аресту за то, что высказывались в соцсетях в поддержку террористических организаций или допускали оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц.

«За последние шесть месяцев в отношении 3710 человек было инициировано судопроизводство по подозрениям в разжигании ими через социальные медиа ненависти, оскорблениях руководства страны, нападках на принцип территориальной целостности страны, пропаганде терроризма, из-за их заявлений в соцсетях о причастности к деятельности террористических организаций», — говорится в сообщении.

По данным турецкого МВД, в отношении еще 3,7 тысяч человек проводятся следственные действия. В отношении еще 10 тысяч человек продолжаются следственные или судебные процедуры.