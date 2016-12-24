Вышедшая из партии «Батькивщина» внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила о создании своей собственной политической силы.

Название новой партии – РУНА, что расшифровывается как Движение, Реформы, Революция украинского народа.

Савченко представить свое движение украинцам 26 декабря, на конференции под названием «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».

Савченко ушла из «Батькивщины» из-за скандала, начавшегося после встречи Савченко с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске. В «Батькивщине» заявили, что Савченко не координирует свои действия с партией. После исключения Савченко из фракции «Батькивщины» Верховная Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам безопасности.