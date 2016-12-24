Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун получил крупные взятки в 2005 и 2007 годах на общую сумму в 230 тысяч долларов, пишет Sisa Journal по итогам журналистского расследования.

По данным издания, деньги он получил в качестве «подарка» от бизнесмена Пак Ен Чха. Первую взятку он якобыл получил 3 мая 2005 года после переговоров занимавшего должность министра Пан Ги Муна с вьетнамским коллегой. Деньги Пак, бывший тогда почетным консулом Вьетнама в Южной Корее, пронес в спортивной сумке. В 2007 году он передал Пан Ги Муну еще 30 тысяч долларов.

Генсек ООН и бизнесмен заявили, что обвинения не соответствуют действительности. Мун назвал их клеветой и пообещал подать на журнал в суд.

Рок пребывания Пан Ги Муна в должности генерального секретаря ООН истекает 1 января 2017 года. На этом посту его сменит Антонио Гуттереш. Сам генсек уже заявил, что готов побороться за пост президента Южной Кореи.