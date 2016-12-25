Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, запланированный на следующую неделю, сообщает Haaretz.

Данный шаг связан с тем, что Украина — временный член Совбеза ООН — поддержала резолюцию об израильских поселениях, которую в стране называют «анти-израильской».

Визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, перенесен, сообщил Интерфаксу информированный источник.

По словам собеседника агентства, Гройсман с пониманием отнесся к ситуации, и намерен в дальнейшем интенсифицировать переговоры с израильской стороной.

В пятницу, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях. В документе содержатся требования к Израилю и Палестине совершить шаги, направленные на предотвращение актов насилия в отношении гражданских лиц и приложить усилия для того, чтобы приступить к «внушающим доверие переговорам» по вопросам, касающимся определения окончательного статуса и принадлежности оспариваемых территорий.