В ночь на воскресенье, 25 декабря, в Махачкале скончались двое полицейских, раненых в перестрелке с неизвестными, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Дагестану.

«Оба полицейских, пострадавших при обстреле неизвестными в Махачкале, скончались: один — на месте, второй — в больнице», — рассказал представитель министерства.

В ночь на воскресенье в Махачкале неизвестные обстреляли полицейский патруль на трассе Махачкала-Каспийск. Они обстреляли наряд полиции недалеко от Троллейбусного кольца. Инцидент произошел примерно в 01:20 по московскому времени.

Полицейские получили ранения и были госпитализированы. Нападавшие скрылись, в настоящее время их ищут.