Известный врач, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) погибла в авиакатастрофе Ту-154, разбившегося в Черном море, сообщил интернет-изданию «Сноб» ее муж, адвокат Глеб Глинка.

Ранее министерство обороны России опубликовало список пассажиров самолета, и в нем была Глинка. Источники СМИ в то же время утверждали, что Глинка прибыла на том же борту в Сочи, однако в Сирию она не полетела.

В Сирию Доктор Лиза летела, чтобы обеспечить местный госпиталь медицинским оборудованием и медикаментами.

«Это большая личная трагедия. Мы все Лизу очень любили, — сказал в эфире «Дождя» глава Совета по правам человека Михаил Федотов. — Лиза была чудом, была небесным посланием добродетели. Она спасала бездомных, она их одевала, она их кормила. Она оказывала паллиативную помощь безнадежно больным. Она с нами болталась по колоняим и СИЗО. А сколько часов мы с ней провели с Варей Карауловой, это жертвой борьбы с террорзмом. Это все далеко от медицины. Но это не было далеко от Лизы это была ее миссией, ее задачей на жизнь».

Самолет Ту-154 вылетел в ночь на 25 декабря из Подмосковья в Сирию. Утром он приземлился в Сочи для дозаправки, однако уже через 20 минут после вылета он исчез с радаров.

Как выяснилось, Ту-154 упал в Черное море. На борту находились 93 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, журналисты Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также экипаж самолета.