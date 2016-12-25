По указанию президента России Владимира Путина создается правительственная комиссия в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Комиссия создается с целью выяснения обстоятельств случившегося, для оказания помощи семьям погибших. По поручению Дмитрия Медведева комиссию, в которую войдут представители всех ключевых ведомств, возглавит Министр транспорта Максим Соколов», - говорится в сообщении.

В настоящее время Максим Соколов вылетает в Сочи.

Утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи самолет Ту-154, на борту которого находились журналисты, военные и ансамбль песни и пляски Александрова, пропал с радаров. Как выяснилось, самолет упал в Черное море по пути в Сирию на авиабазу «Хмеймим».

По последним данным, погибли 93 человека. Среди них — девять журналистов Первого канала, НТВ и «Звезды», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).