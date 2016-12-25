Министр экономического развития республики Крым Валентин Демидов решил подать в отставку с должности, которую он занимал последние полтора года, передает Интерфакс.

«Министр экономического развития Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщили агентству в пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова.

Решение принято в связи с переходом на новое место работы в Севастополь, отмечает РИА Новости. При этом Демидов доработает в качестве министра до конца года.

https://ria.ru/politics/20161225/1484544699.html

Валентин Демидов возглавил Минэкономразвития Крыма в июне 2015 года. Ранее он работал главой администрации Армянска.

Об отставке Демидова сообщали местные СМИ в пятницу, 23 декабря. Однако о его скором переходе на новое место стало известно еще в начале осени. Сообщалось, что Демидов возглавит департамент городского развития Севастополя.