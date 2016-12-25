Президент России Владимир Путин объявил понедельник, 26 декабря, днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, передает Интерфакс.

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — сказал он.

Путин пообещал, что причины крушения самолета будут тщательно расследованы. «Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших», — отметил президент. Он напомнил, что уже поручил создать комиссию, которую возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Путин вновь выразил соболезнования родственникам россиян, погибших в этой трагедии. В связи с трауром Путин отменил участие в световом шоу в Санкт-Петербурге.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 92 человека — 84 пассажира и восемь членов экипажа. По факту падения Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В самолете находились военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом российскую авиагруппу на авиабазе «Хмеймим» в Сирии артисты ансамбля имени Александрова. Их сопровождали девять сотрудников российских СМИ — с Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ. Также на борту находилась глава благотворительного фонда, врач Елизавета Глинка (Доктор Лиза).