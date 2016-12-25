Источник телеканала «Дождь» в Кремле отрицает, что обломки разбившегося в Черном море самолета Ту-154 разлетелись в радиусе восьми километров.

«Там действительно разошлось масляное пятно, но это связано с течением», — объяснил источник. По его словам, сейчас эксперты рассматривают различные версии и в Кремле будут ждать выводов следствия.

Ранее источник Интерфакса в экстренных службах рассказал, что обломки самолета нашли на расстоянии от 1,5 до 8 километров от береговой линии. По его словам, большой разлет осколков объясняется ударом о воду. Теракт среди основных версий катастрофы не рассматривается и такая версия практически исключена, добавил источник.

Поисковая операция ведется на площади 10,5 квадратных километров, ее объявили круглосуточной.

Самолет Ту-154 упал в Черное море утром в воскресенье. По информации «Новой газеты», это был один из двух самолетов, вылетевших из России в Сирию. Второй борт успешно приземлился в сирийской Латакии.

Ту-154 с артистами ансамбля песни и пляски Александрова летел на авиабазу «Хмеймим», чтобы выступить перед российскими военными, служащими на авиабазе воздушно-космических сил. На самолете с ними летели девять журналистов с телеканала «Звезда», Первого канала и НТВ, а также филантроп Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медицинское оборудование для местного госпиталя.