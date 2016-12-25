В Оренбургской области несколько человек отравились суррогатным алкоголем, один из них умер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В числе напитков, ставших причиной отравления, - контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — говорится в сообщении.

В связи с отравлениями в канун новогодних праздников правительство области призвало ах акцизные марки.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг ввел в регионе запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны, тоники, настойки) в местах розничной торговли, за исключением аптек.

Ранее в декабре в Иркутске произошло массовое отравление спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник». От употребления раствора с метиловым спиртом и антифризом погибли 75 человек, десятки госпитализированы.

В связи с произошедшим на территории Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуациию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По делу об отравлении «Боярышником» задержаны 19 человек.