Федеральная служба безопасности начала проверку всех людей, которые могли иметь отношение к обслуживанию самолета Ту-154, сообщает источник «Фонтанки» в министерстве обороны.

По словам собеседника интернет-издания, сотрудники ФСБ проверяют всех, кто мог подходить к судну в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере: силовики отрабатывают версию теракта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что причины крушения Ту-154 будут тщательно расследованы.

Министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию причин крушения самолета, уже прибыл в Сочи. В городе он проведет заседание комиссии по устранению последствий крушения и оказанию помощи семьям погибших.

Самолет министерства обороны вылетел из аэропорта Адлера в Сирию утром в воскресенье. Вскоре после взлета он разбился в Черном море. По данным Минобороны, обломки самолета были найдены в 1,5 километрах от побережья в районе Сочи.

В общей сложности на борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди погибших — артисты ансамбля песни и пляски Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

По факту крушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе. «Россия 1» отменит в этот день рекламу и развлекательные программы