Процедуру опознания погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Черном море будут проводить в Москве, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.

По последним данным, спасатели нашли пока только 10 тел жертв авиакатастрофы.

Также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам. Ей займется министерство обороны.

Родные погибших уже начали прибывать в Сочи, отмечает ТАСС. В зале прилета их встретили психологи МЧС и представители городских властей.

Родственников на автобусах в сопровождении машин скорой помощи отвезли в санаторий Минобороны. Медслужбы Сочи переведены в режим повышенной готовности к работе с родственниками погибших.

После авиакатастрофы президент России Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию для расследования причин крушения. Ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Он уже находится в Сочи и в ближайшее время проведет заседание.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа. Самолет вылетел прилетел в Сочи из Москвы на дозаправку. Утром в воскресенье он вылетел в сирийскую Латакию, однако вскоре после взлета самолет исчез с радаров и, как стало известно позже, разбился в Черном море недалеко от береговой линии.

Большая часть пассажиров на борту — артисты ансамбля песни и пляски Александрова. Кроме того, с ними летели девять журналистов НТВ, «Звезды» и Первого канала, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь», член Совета по правам человека Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Понедельник, 26 декабря, объявлен в стране днем траура.