Сведений о выживших в результате авиакатастрофы Ту-154 в Черном море нет, заявил министр транспорта Максим Соколов на заседании правительственной комиссии.

«На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет», — цитирует его Интерфакс. Соколов рассказал, что поисково-спасательная операция организована силами МЧС, Росавиации и Федерального агентства морского и речного транспорта.

Министр также заявил, что поисковая операция в районе крушения Ту-154 будет координировать МЧС. Сроки ее проведения пока не определены.

Соколов рассказал, что ответственность по вывозу тел погибших в катастрофе Ту-154 возложена на Минобороны. Родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 должны прибыть в Москву для опознания.

«Все основные мероприятия и организация работы с родственниками по решению правительственной комиссии будут проходить в Москве, в Министерстве обороны, куда будут доставлены тела погибших и фрагменты их тел для опознания», — сказал он.

Следующее заседание правительственной комиссии по авиакатастрофе назначено на 8 часов утра в понедельник в здании аэропорта Адлер.

Самолет Ту-154 министерства обороны потерпел крушение в Черном море утром в воскресенье, 25 декабря. Самолет прилетел из Москвы в Сочи для дозаправки, а затем отправился в Сирию. Вскоре после взлета он пропал с экранов радаров. Как выяснилось, он разбился в море недалеко от береговой линии.

На борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, музыканты ансамбля песни и пляски Александрова, девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).