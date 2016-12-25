Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Сочи совещание по делу о крушении Ту-154, сообщает пресс-служба ведомства.

В совещании приняли участие следователи и криминалисты СК, представители созданной ранее в воскресенье правительственной комиссии, Министерства обороны и люди из администрации Краснодарского края.

Бастрыкин заслушал первые результаты расследования следственно-оперативной группы и «дал конкретные поручения по ходу расследования уголовного дела». Ход расследования председатель СК взял под личный контроль. В ходе совещания намечен план работы группы на ближайшие несколько суток, отмечают в СК.

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Бастрыкин выразил соболезнования всем родственникам и близким погибших военнослужащих. Также он прокомментировал гибель главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (Доктора Лизы).

«Невосполнимой утратой для страны стала и гибель Елизаветы Глинки, с которой у Следственного комитета сложились тесные и добрые отношения. Именно благодаря Доктору Лизе были спасены десятки детей Донбасса, в судьбе которых принимает участие и СК России. В память о героическом Докторе Следственный комитет продолжит начатую с Елизаветой Глинкой совместную работу по предупреждению травмирования и гибели детей в зонах боевых действий», — говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.

Также Бастрыкин выразил соболезнования родным и коллегам погибших журналистов. Петренко отмечает, что один из них — Михаил Лужецкий с НТВ — работал ранее следователем.

Ранее министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию, заявил, что спасатели нашли на месте крушения не только тела погибших, но и фрагменты тел. Свидетельств того, что остались выжившие, нет, добавил он.

В Сочи прибывают родственники погибших, однако, как сообщил Соколов, процудуру опознания будут проводить в Москве.

Самолет Ту-154 Министерства обороны разбился рядом с Сочи утром в воскресенье. Борт направлялся в Сирию на авиабазу «Хмеймим». Большая часть пассажиров — артисты из ансамбля песни и пляски Александрова, которые должны были устроить новогоднее представление для российских военнослужащих, дислоцированных в Сирии. Всего на борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура.