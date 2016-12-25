Разбившийся в Черном море самолет Ту-154 был технически исправен, заявил в эфире «России 24» глава службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов.

«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», — цитирует его Интерфакс. Командиром экипажа был военный летчик первого класса, майор Роман Волков, рассказал Байнетов.

В настоящее время в районе крушения самолета проводится поисково-спасательная операция. В ней участвуют 109 водолазов, беспилотник, также к месту крушения направляются два глубоководных аппарата Русского Географического Общества, оснащенные манипуляторами и мощным осветительным оборудованием.

В сообщении Минобороны говорится, что операция в районе авиакатастрофы проводится безостановочно и будет продолжаться в круглосуточном режиме.

Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего министерства будет выплачена компенсация в 5,8 млн рублей.

По информации источника ТАСС в медицинских кругах, первый борт с телами погибших при падении самолета Ту-154 вылетит из Сочи в Москву в понедельник, 26 декабря. По словам другого источника, близкого к работе морга Сочи, туда доставлены девять тел и фрагменты, предположительно, еще одного тела.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию из Сочи, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди погибших — 64 артиста ансамбля песни и пляски Александрова, отправившиеся на авиабазу российской авиации, чтобы устроить для них новогоднее выступлние. С ними летели восемь военных, двое госслужащих, девять журналистов (с НТВ, Первого канала и «Звезды»), а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

По словам министра транспорта Максима Соколова, возглавляющего правительственную комиссию, сведений о том, что кто-то выжил в авиакатастрофе, нет. По факту крушения Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вечером в воскресенье на экстренное совещание в Сочи прибыл глава СК Александр Бастрыкин.