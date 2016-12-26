Версия теракта на борту разбившегося самолета Ту-154 рассматривается, но не является основной, сообщили источники РИА Новости и ТАСС в спецслужбах.

По их мнению, в данный момент нет никаких фактов, которые бы говорили в пользу версии о теракте. «На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки. Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом», — рассказал он.

Источник также рассказал подробности полета Ту-154. По его словам, самолет вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиров тщательно досмотрели, проверили весь багаж. Планировалось, что дозаправка будет в Моздоке, но из-за погодных условий ее перенесли в Адлер. О том, что самолет будет дозаправляться в другом месте, никто заранее не знал.

Эту версию подтверждает смс-сообщение одного из погибших, артиста ансамбля Дмитрия Литвякова, своей жене, которое он отправил перед вылетом с аэродрома Чкаловский (информацию публикует «Лайф»): «Не знаю, сколько лететь. Если без Сочи, то 5… 6». Это сообщение было отправлено в 1:34. В 5:12 он отправил жене еще одно сообщение: «Мы все-таки с дозаправкой в Сочи».

Еще утром в воскресенье, вскоре после того, как стало известно о крушении самолета, источник издания «Фонтанка» в Минобороны рассказал, что сотрудники ФСБ проверяют всех, кто подходил к самолету: «Работают по теракту». По его сведениям, на борту не было военных грузов (оружия и боеприпасов), зато перевозились секретные военные документы.

Министр транспорта Максим Соколов вечером в воскресенье также заявлял, что рассматривать теракт в качестве причины крушения Ту-154 преждевременно: «Версии рассматриваются по линии Следственного комитета. Конечно, отрабатывается весь спектр и любые возможные причины, которые могли бы привести к катастрофе. Говорить о теракте пока преждевременно».

Ту-154 Минобороны России упал, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Как стало известно «Новой газете», в Сирию в воскресенье вылетели два рейса, и второй благополучно долетел до российской авиабазы. Неизвестно, совершал ли он остановку в Сочи. Между тем не всем экспертам кажется убедительной версия о том, что Ту-154 необходима дозаправка: они указывают, что Ту-154 способен долететь до Сирии и без дозаправки, поэтому, вероятно, остановку в Сочи сделали по другим причинам.

Среди других причин, которые обсуждают авиационные эксперты и источники СМИ в правоохранительных и силовых структурах: техническая неисправность, человеческий фактор, столкновение со стаей птиц, ошибка при загрузке самолета.