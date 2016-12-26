На 54-м году жизни умер певец Джордж Майкл, сообщает Би-би-си.

По данным корпорации, смерть наступила днем. О причинах пока не сообщается, а полиция не обнаружила никаких подозрительных обстоятельств случившегося.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии, СМИ сообщали, что он был на грани жизни и смерти, а из-за подключения к аппарату искусственной вентиляции легких он мог потерять голос.

Майкл начал карьеру в начале 1980-х в составе дуэта Wham. А после распада группы ушел в сольную карьеру. Он выпустил шесть сольных альбомов.

Джордж Майкл — обладатель пяти премий «Грэмми» и пяти премий MTV.