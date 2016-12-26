Характер падения самолета Ту-154, который накануне упал в Черное море, свидетельствует об отсутствии внешнего воздействия на самолет, передает «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника силовых структур.

По словам собеседника издания, самолет «не ударился о воду, а как бы нырнул в нее, уйдя на дно относительно целым». Источник «Ъ» рассказал, при взрыве самолет разрушился бы при ударе о воду, а большая часть его обломков осталась бы на поверхности в форме «компактного пятна».

«Уже через несколько минут после исчезновения Ту-154 прибрежную акваторию начали обследовать с воды и с воздуха, но не обнаружили там ровным счетом ничего. Масляные пятна на поверхности в месте катастрофы стали появляться только к полудню. Еще позже стали всплывать предметы багажа, фрагменты тел и обшивки, которые разнесло течениями на довольно большую площадь», — сказал он.

«Коммерсантом» эксперты не исключают и техническую неисправность. По информации издания, самолеты этого типа могут уйти от заданной траектории и потерять высоту из-за несинхронной уборки закрылков. Издание отмечает, что Ту-154 также мог попасть в «плоский штопор», вызванный заклинившим в положении «кабрирование» стабилизатором.

Ранее источник ТАСС рассказал, что следствие не рассматривает теракт как основную версию. В данный момент нет никаких фактов, которые бы говорили в пользу версии о теракте. По информации собеседника агентства, самолет вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиров тщательно досмотрели, проверили весь багаж. Планировалось, что дозаправка будет в Моздоке, но из-за погодных условий ее перенесли в Адлер. О том, что самолет будет дозаправляться в другом месте, никто заранее не знал.

Минобороны сообщило, что разбившийся самолет был исправен. В сентябре этого года прошел плановое регламентное обслуживание.

Ту-154 Минобороны России упал, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Как стало известно «Новой газете», в Сирию в воскресенье вылетели два рейса, и второй благополучно долетел до российской авиабазы. Неизвестно, совершал ли он остановку в Сочи. Между тем не всем экспертам кажется убедительной версия о том, что Ту-154 необходима дозаправка: они указывают, что Ту-154 способен долететь до Сирии и без дозаправки, поэтому, вероятно, остановку в Сочи сделали по другим причинам.