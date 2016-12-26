Суд Иркутска арестовал четырех подозреваемых по делу о массовом отравлении людей «Боярышником», передает Интерфакс.

Еще двоих подозреваемых отправили под домашний арест, решение по другому задержанному отложили на 72 часа. Всего были задержаны 19 человек.

Ранее суд арестовал фигуранта дела, подозреваемого в поставке «Боярышника» в розничную торговлю, а также десять владельцев киосков и продавцов отправлены под домашний арест.

Региональный Минздрав сообщил, что от отравления суррогатным алкоголем погибли уже 76 человек. В больницах остаются 18 человек. 20 человек выписаны, девять отказались от лечения.

«За выходные дни в больницы было доставлено два новых пациента с признаками отравления метанолом, один из них умер. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства», — рассказали представители Минздрава.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. По предварительным данным, пострадавшие употребляли спиртосодержащую жидкость — концентрат для ванн «Боярышник». В результате возбуждено уголовное дело, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Судебно-медицинские экспертизы показали, что жертвы употребления «Боярышника» умерли из-за отравления метиловым спиртом.