Власти Китая выразили протест после подписания президентом Бараком Обамой законопроекта, предусматривающего военное сотрудничество с Тайванем, передает Reuters.

В документе идет речь о проведении «программы военного обмена на высоком уровне между США и Тайванем».

«Мы призываем США выполнять обещания Китаю, связанные с тайваньским вопросом, и прекратить военные контакты и продажу оружия Тайваню, чтобы избежать разрушения китайско-американских связей, а также мира и стабильности в Тайваньском проливе», — сказано в заявлении китайского МИД.

В начале декабря Китай выражал протест из-за разговора избранного президента США Дональда Трампа с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Это был первый с 1979 контакт лидеров Тайваня и США.

Тайвань отделился от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Китай до сих пор считает Тайвань своей мятежной провинцией. США признавали китайскую позицию относительно суверенитета, однако считает статус острова «неурегулированным». Хотя США с 1979 года не имеет формальных дипломатических связей с Тайванем, у них есть «неофициальные связи».