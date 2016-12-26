Минобороны назовет больницу именем Елизаветы Глинки
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов заявил, что одно из медицинских учреждений ведомства назовут именем директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, находившейся на борту разбившегося накануне Ту-154.
«Гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца. Вообще это была не первая ее поездка в Сирию», — сказал он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в инстаграме написал, что решил присвоить имя Глинки Республиканской детской клинической больнице в Грозном.
Также о планах назвать именем Елизаветы Глинки хоспис в Екатеринбурге рассказал мэр города Евгений Ройзман.
Было бы справедливо назвать хоспис в Екатеринбурге именем Доктора Лизы. Думаю, все добрые люди, руководство, врачи и персонал поддержат.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 26, 2016
Ту-154 Минобороны России упал, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).
Как стало известно «Новой газете», в Сирию в воскресенье вылетели два рейса, и второй благополучно долетел до российской авиабазы. Неизвестно, совершал ли он остановку в Сочи. Между тем не всем экспертам кажется убедительной версия о том, что Ту-154 необходима дозаправка: они указывают, что Ту-154 способен долететь до Сирии и без дозаправки, поэтому, вероятно, остановку в Сочи сделали по другим причинам.
Елизавета Глинка (доктор Лиза) — основатель фонда «Справедливая помощь», который помогает тяжелобольным, малоимущим и пострадавшим в результате терактов и катастроф людям. Доктор Лиза посещала Донбасс с гуманитарными миссиями, во время которых эвакуировала больных детей из зоны конфликта, а также доставляла медикаменты и продукты питания в местные больницы. В сентябре она посетила госпиталь Тишрин в сирийском городе Латакия.