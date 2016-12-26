Первый замминистра обороны Руслан Цаликов заявил, что одно из медицинских учреждений ведомства назовут именем директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, находившейся на борту разбившегося накануне Ту-154.

«Гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца. Вообще это была не первая ее поездка в Сирию», — сказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в инстаграме написал, что решил присвоить имя Глинки Республиканской детской клинической больнице в Грозном.

Также о планах назвать именем Елизаветы Глинки хоспис в Екатеринбурге рассказал мэр города Евгений Ройзман.

Было бы справедливо назвать хоспис в Екатеринбурге именем Доктора Лизы. Думаю, все добрые люди, руководство, врачи и персонал поддержат. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 26, 2016

Ту-154 Минобороны России упал, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Как стало известно «Новой газете», в Сирию в воскресенье вылетели два рейса, и второй благополучно долетел до российской авиабазы. Неизвестно, совершал ли он остановку в Сочи. Между тем не всем экспертам кажется убедительной версия о том, что Ту-154 необходима дозаправка: они указывают, что Ту-154 способен долететь до Сирии и без дозаправки, поэтому, вероятно, остановку в Сочи сделали по другим причинам.

Елизавета Глинка (доктор Лиза) — основатель фонда «Справедливая помощь», который помогает тяжелобольным, малоимущим и пострадавшим в результате терактов и катастроф людям. Доктор Лиза посещала Донбасс с гуманитарными миссиями, во время которых эвакуировала больных детей из зоны конфликта, а также доставляла медикаменты и продукты питания в местные больницы. В сентябре она посетила госпиталь Тишрин в сирийском городе Латакия.